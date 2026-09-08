Genova, Webuild: al via la realizzazione del muro paraonde della nuova Diga Foranea

(Teleborsa) - È stata avviata la realizzazione del muro paraonde della nuova Diga Foranea di Genova, destinato a completare la parte emersa della diga e a proteggere l'area portuale dall'azione del mare. Il Consorzio PerGenova Breakwater, guidato da Webuild per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, affianca ai lavori prevalentemente sommersi le attività per la costruzione della struttura emergente, dando progressivamente forma a un'infrastruttura che si sviluppa sia sul fondale sia al di sopra del livello del mare. Un avanzamento che coincide con la posa del trentaduesimo cassone.



Il muro si svilupperà lungo l'intero tracciato dell'opera e sarà realizzato sulla sovrastruttura in corso di costruzione lungo il percorso già definito dai cassoni posizionati sul fondale. Con la sua realizzazione, la Nuova Diga Foranea diventa progressivamente ancora più visibile, emergendo per un totale di circa 7 metri sopra il livello del mare. Il muro paraonde avrà infatti il compito di proteggere dall'impatto del moto ondoso il canale di accesso e gli specchi acquei portuali, contribuendo a garantire condizioni di maggiore sicurezza e continuità operativa anche in presenza di condizioni meteomarine avverse.



Realizzata su fondali che raggiungono i 50 metri di profondità, la Nuova Diga Foranea è tra i più importanti investimenti infrastrutturali marittimi in corso in Europa. Una volta completata, la diga consentirà al Porto di Genova di accogliere le nuove generazioni di navi portacontainer, rafforzando la competitività dello scalo nel Mediterraneo.

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