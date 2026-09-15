Gruppo Merlo debutta nei veicoli commerciali con ALLDO

(Teleborsa) - Il Gruppo Merlo, realtà industriale italiana leader nella progettazione e produzione di macchine operatrici, sollevatori telescopici e allestimento cabinati, annuncia l'ingresso nel settore dei veicoli commerciali leggeri mediante la costituzione della nuova divisione MeVe (Merlo Vehicles).



In questo quadro di sviluppo strategico, MeVe presenta la linea di veicoli ALLDO, un progetto interamente sviluppato, brevettato e prodotto in Italia che propone un approccio razionale, modulare e funzionale alla mobilità su strada.



I primi prototipi del veicolo sono stati svelati in anteprima mondiale in occasione dell’IAA Transportation di Hannover, un’importante occasione per condividere con il mercato i primi risultati concreti del progetto e raccogliere feedback qualificati da operatori e professionisti dei diversi settori di applicazione. Si tratta del primo step di sviluppo, in vista delle fasi successive del progetto e del perfezionamento del veicolo.



La concezione di ALLDO deriva dalla volontà di considerare il veicolo commerciale non come un semplice mezzo di trasporto, ma come uno strumento di lavoro integrato nei flussi operativi. Il nome stesso richiama l'assonanza con i nomi propri italiani per personificare il mezzo come un vero e proprio "assistente operativo".



Il progetto risponde alle concrete esigenze della logistica dell'ultimo miglio, delle flotte aziendali e dei servizi urbani, ambiti in cui la produttività complessiva è legata alla facilità d'uso, al comfort dell'operatore e all'eliminazione dei tempi morti.



Per massimizzare il volume utile senza incrementare l'ingombro stradale, ALLDO adotta un layout con cabina avanzata posizionata completamente oltre l'asse anteriore. Questa configurazione consente di destinare l'intero interasse allo spazio di carico. Con una larghezza complessiva di soli 1.750 mm e un raggio di sterzata standard di 5,85 metri (ulteriormente riducibile con il sistema opzionale delle ruote posteriori sterzanti), il veicolo affronta agevolmente curve a 90° e opera con agilità nei centri storici e nelle Zone a Traffico Limitato (ZTL).



L'abitacolo, configurabile da 1 a 3 posti con guida centrale avanzata o stile europeo, è stato progettato per agevolare l'operatore durante le attività ad alta frequenza di sosta (target progetto di oltre 200 fermate giornaliere).



Accessibilità da record: La soglia d'ingresso a 328 mm da terra e la conformazione ergonomica riducono la sequenza di salita a soli 3 movimenti fluidi (salita, rotazione, seduta), rispetto agli 8 dei veicoli convenzionali.



Abitacolo Clear-Walk: L'altezza della cabina permette la postura eretta, mentre i sedili passeggeri ripiegabili automaticamente liberano il corridoio centrale per consentire un'uscita immediata da entrambi i lati.



Visibilità e ingombri azzerati: Gli specchi retrovisori tradizionali sono sostituiti da specchietti digitali con monitor HD interni. La porta automatica scorre parallelamente alla carrozzeria senza sporgere lateralmente, permettendo accostamenti a filo marciapiede e la marcia con porta aperta fino a 9 km/h.



Sviluppato su un telaio a "C" rinforzato ad alta resistenza (Chassis Cab), ALLDO offre due opzioni di propulsione elettrica:



Full Electric (100% EV): Batteria modulare da 55 kWh, 65 kWh o 110 kWh, per autonomie comprese tra 250 km e 500 km.

Range Extender (REEV): Trazione 100% elettrica affiancata da un motore termico ad alta efficienza e basse emissioni che opera esclusivamente come generatore di bordo. Il sistema garantisce un'autonomia complessiva fino a 1.000 km con un serbatoio di circa 40 litri.



Il telaio supera la tradizionale configurazione ad assale rigido e balestre, adottando sospensioni indipendenti a doppio quadrilatero all'anteriore e semi-trail al posteriore. Questo schema garantisce stabilità di marcia, controllo del rollio e un comfort di guida di livello automobilistico sia a vuoto sia a pieno carico. L'opzione delle sospensioni pneumatiche posteriori consente, inoltre, di regolare l'altezza del piano di carico per facilitare le operazioni da banchina.



ALLDO dispone di un'architettura elettronica conforme alle severe normative di Cybersecurity, interfaccia tattile aptica configurabile, display con funzionalità di mirroring dello smartphone (Apple CarPlay e Android Auto) e predisposizione per funzionalità di guida autonoma supervisionata (avvicinamento, aggancio banchine e lavaggio) all'interno di hub logistici.



Per rivoluzionare la logistica dell'ultimo miglio, MeVe ha integrato l'esclusivo brevetto Smart Delivery Locker®. I colli vengono stoccati su cassettiere interne scorrevoli tracciate in tempo reale dagli scanner di bordo. In prossimità della sosta, il sistema seleziona autonomamente il pacco richiesto e lo presenta presso uno sportello laterale dotato di guida visiva laser, azzerando la ricerca manuale nel vano carico ed eliminando il margine di errore.



La piattaforma è disponibile in quattro passi, da 2.600 a 4.325 mm, e tre classi di massa, fino a 7,5 tonnellate. La modularità consente di realizzare 14 configurazioni operative, dal veicolo per le consegne ai van, dai cassoni ai ribaltabili, fino a bus, camper e mezzi per l’igiene urbana.



"Questo progetto unisce l’esperienza del Gruppo Merlo alle competenze tecnologiche dei nostri partner. MeVe è la nuova realtà del Gruppo Merlo dedicata alla mobilità sostenibile. Con il nostro veicolo modulare a zero emissioni, flessibile e versatile, puntiamo a ridefinire il futuro dei veicoli da lavoro. Con MeVe e ALLDO, estetica e funzionalità si fondono per offrire un’esperienza di lavoro unica", dichiara Paolo Merlo, Presidente del Gruppo Merlo.





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