Milano 14:04
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Nasdaq 17-set
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Dow Jones 17-set
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Londra 14:04
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Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,97% alle 13:00

Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.874,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,97% alle 13:00
Sottotono Milano che passa di mano con un ribasso dello 0,97% alle 13:00 e si muove in territorio negativo a 51.874,96 punti.
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