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/ Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,97% alle 13:00
Borsa: Calo per Milano, in perdita dello 0,97% alle 13:00
Il FTSE MIB continua gli scambi a 51.874,96 punti
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18 settembre 2026 - 13.00
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