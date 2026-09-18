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Dow Jones 17:44
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Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dell'1,49%

Il CAC40 termina a 8.065,02 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Parigi, in ribasso dell'1,49%
Seduta in calo per Parigi, che retrocede dell'1,49% e chiude a 8.065,02 punti.
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