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Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,52%
L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.911,87 punti
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Finanza
18 settembre 2026 - 09.20
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Shanghai conclude in progresso dello 0,52%, archiviando la sessione a 3.911,87 punti.
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