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Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,16%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.891,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto +0,16%
Giornata fiacca per Shanghai, che porta a casa un modesto +0,16%, terminando le negoziazioni a 3.891,6 punti.
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