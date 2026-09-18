Milano 17:35
51.545 -1,60%
Nasdaq 22:00
29.644 +0,67%
Dow Jones 22:04
51.683 -0,18%
Londra 17:40
10.659 -1,45%
Francoforte 17:37
25.304 -1,60%

Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,67%

Il Nasdaq-100 termina gli scambi a 29.644,17 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Nasdaq-100 che avanza appena dello 0,67%
L'indice tecnologico di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,67% e chiude a 29.644,17 punti.
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