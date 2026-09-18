Canada-UE, Carney: "Più forti insieme. Dazi non siano strumento di pressione"

Il Premier canadese commenta positivamente la proposta di adesione del Canada quale membro associato dell'Ue e risponde alle minacce del Presidente Trump

(Teleborsa) - Il Primo Ministro canadese Mark Carney ribadisce il suo sostegno ad un rafforzamento dei legami tra Canada e UE, dopo l'annuncio da parte della Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen relativo all'adesione del Canada quale "membro associato" dell'Unione.



"Il Canada e l'Europa sono entrambi forti. L'Europa e il Canada sono più forti insieme", ha detto Carney all'Europarlamento, ignorando le "minacce" di Trump, che aveva definito "ridicola" la mossa della UE ed aveva minacciato nuovi dazi se avesse ritenuto questi sviluppi un "atto ostile" verso gli Stati Uniti.



"L'integrazione economica viene ora strumentalizzata: i dazi vengono usati per esercitare pressione", ha spiegato Carney con un evidente riferimento alle relazioni deteriorate fra USA e Canada, aggiungendo "i meccanismi finanziari sono stati usati per la coercizione. Le catene di approvvigionamento costituiscono punti deboli da sfruttare".



"Questa alleanza è un processo positivo; questa è la mia risposta al presidente americano. Un Canada più forte, più resiliente e più sovrano sarà un partner più efficace per gli Stati Uniti", ha dichiarato Carney, aggiungendo "nessuno ci dirà quale lingua dobbiamo parlare, nessuno ci imporrà la nostra cultura o con chi possiamo stringere accordi a livello internazionale”, ha aggiunto.



"Non sto proponendo un terzo blocco per diventare una grande potenza rivale", ha precisato il Premier canadese, ribadendo "non cerchiamo il potere per dominare gli altri. Al contrario, perseguiamo la resilienza affinché nessuno, assolutamente nessuno, possa controllare i nostri mercati aperti, compromettere la nostra sovranità, minacciare la nostra integrità territoriale o minare le nostre libertà, le nostre democrazie, il nostro stato di diritto.



Il processo di apertura della UE verso il Canada, con l'adesione di Ottawa quale membro associato, dovrà richiedere anche adattamenti normativi, in quanto attualmente non è previsto dai Trattati europei. Di recente, anche la proposta del cancelliere tedesco Merz di riconoscere all'Ucraina lo status di membro associato aveva incontrato qualche resistenza a Bruxelles, ma la volontà "politica" manifestata da von der Leyen potrebbe rimuovere le ultime resistenze all'apertura della Ue con forme flessibili. Anche il Canada dovrà valutare i profili giuridici dell'alleanza strategica e questo richiederà un voto specifico dei legislatori canadesi.

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