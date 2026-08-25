Ottawa risponde alle tariffe di Washington: dazi su circa 20 miliardi di dollari di merci Usa

(Teleborsa) - Il Canada ha annunciato nuovi dazi contro gli Stati Uniti
per un valore complessivo di circa 20 miliardi di dollari, in risposta alle ultime tariffe introdotte dall'amministrazione Trump
. Le misure, presentate dal ministro delle Finanze François-Philippe Champagne, riguarderanno oltre 700 prodotti statunitensi e scatteranno l'8 settembre
.
Le tariffe canadesi varieranno dal 15% al 50%
e colpiranno numerose categorie di beni, tra cui prodotti lattiero-caseari, pesce, elettrodomestici, legname, carta e abbigliamento. Particolarmente pesanti quelle su acciaio e alluminio americani, che saliranno al 50%, raddoppiando il livello attuale.
Ottawa ha inoltre annunciato un pacchetto di sostegno da 7,5 miliardi di dollari
destinato alle imprese e ai lavoratori danneggiati dai dazi statunitensi.
La decisione arriva dopo il fallimento dei negoziati
commerciali tra i due Paesi. Il Canada aveva interrotto i colloqui venerdì, accusando Washington di aver avanzato richieste irragionevoli. L'amministrazione Trump ha a sua volta accusato Ottawa di aver fatto saltare l'intesa con modifiche dell'ultimo minuto.
"Quando gli Stati Uniti d'America hanno chiesto troppo e offerto troppo poco, abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto il Canada", ha dichiarato Champagne annunciando le nuove misure.
Il premier canadese Mark Carney
ha riconosciuto che la risposta tariffaria potrebbe avere conseguenze sui consumatori, avvertendo che "aumenterà i costi e ridurrà la scelta per i canadesi". Il governo di Ottawa punta intanto a diversificare l'economia nazionale per ridurre la dipendenza commerciale dagli Stati Uniti.
La crisi commerciale ha provocato una nuova escalation nei rapporti tra i due Paesi. Trump ha attaccato nuovamente il Canada sui social, minacciando anche di interrompere gli affari con l'Ontario e contestando il deficit commerciale americano. Il ministro canadese per il Commercio Dominic LeBlanc
ha però ribadito che Ottawa non intende chiudere definitivamente la porta ai negoziati: l'obiettivo, ha spiegato, resta un accordo vantaggioso per entrambi i Paesi.