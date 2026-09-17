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Trump minaccia l'UE di dazi se il Canada diventa membro associato

La parole dopo l'annuncio di von der Leyen

Economia
Trump minaccia l'UE di dazi se il Canada diventa membro associato
(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre dazi all'Unione europea o di interrompere completamente gli scambi commerciali con il blocco, qualora l'UE dovesse procedere con il piano di rendere il Canada il suo primo "membro associato".

"Se lo faranno, se riterrò che si tratti anche solo in minima parte di un atto ostile, imporrò dazi molto pesanti o interromperò gli scambi commerciali con l'Europa su molti prodotti, ha detto Trump ai giornalisti mentre si recava a un evento in Carolina del Nord, definendo la proposta "ridicola" e definendo il Canada "un pessimo partner commerciale"

"Quindi, se lo faranno, se l'Europa lo farà con cattive intenzioni, se invece le intenzioni sono buone, va bene. Se sono cattive, imporrà dazi molto pesanti all'Europa", ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Trump sono giunte dopo che la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato l'apertura alla possibilità che il Canada diventi il ??primo membro associato del blocco a 27, sorprendendo anche i leader europei che non erano stati consultati sulla proposta. Attualmente, lo status di membro associato non esiste come categoria formale nei trattati dell'UE..

Nel suo discorso annuale sullo stato dell'Unione a Strasburgo, von der Leyen ha affermato che il blocco intende portare le relazioni con il Canada "al massimo livello possibile". Il primo ministro canadese Mark Carney, presente al discorso, ha espresso in passato l'interesse del Canada a perseguire un'"alleanza unica in ambito economico e di sicurezza" con l'Europa, senza però puntare a un'adesione a pieno titolo.
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