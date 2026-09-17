Trump minaccia l'UE di dazi se il Canada diventa membro associato

(Teleborsa) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump
ha minacciato di imporre dazi all'Unione europea o di interrompere completamente gli scambi
commerciali con il blocco, qualora l'UE dovesse procedere con il piano di rendere il Canada il suo primo "membro associato"
.
"Se lo faranno, se riterrò che si tratti anche solo in minima parte di un atto ostile
, imporrò dazi molto pesanti o interromperò gli scambi commerciali con l'Europa su molti prodotti, ha detto Trump ai giornalisti mentre si recava a un evento in Carolina del Nord, definendo la proposta "ridicola" e definendo il Canada "un pessimo partner commerciale"
"Quindi, se lo faranno, se l'Europa lo farà con cattive intenzioni, se invece le intenzioni sono buone, va bene
. Se sono cattive, imporrà dazi molto pesanti all'Europa", ha aggiunto.
Le dichiarazioni di Trump sono giunte dopo che la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen
, ha annunciato l'apertura alla possibilità che il Canada diventi il ??primo membro associato del blocco a 27, sorprendendo anche i leader europei che non erano stati consultati sulla proposta. Attualmente, lo status di membro associato non esiste come categoria formale nei trattati dell'UE..
Nel suo discorso annuale sullo stato dell'Unione
a Strasburgo, von der Leyen ha affermato che il blocco intende portare le relazioni con il Canada "al massimo livello possibile". Il primo ministro canadese Mark Carney, presente al discorso
, ha espresso in passato l'interesse del Canada a perseguire un'"alleanza unica in ambito economico e di sicurezza" con l'Europa, senza però puntare a un'adesione a pieno titolo.