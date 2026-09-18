FiberCop porta la fibra ottica nel Comune di Curtatone

(Teleborsa) - FiberCop porta la fibra nel Comune di Curtatone con la campagna "Fatti della stessa fibra", che punta a portare la connessione di ultima generazione in modalità FTTH nelle abitazioni dei cittadini e nelle imprese locali, connettendo l’intera comunità a una rete di telecomunicazioni veloce, affidabile e sostenibile.



L’iniziativa, interamente finanziata da FiberCop, ha preso il via con la firma del protocollo d’intesa con l'amministrazione comunale ed è stata presentata alla cittadinanza nel corso dell’incontro svoltosi ieri presso la Sala Consiliare del Comune.



"La nostra Amministrazione è impegnata da tempo sul tema della connettività e per questo riteniamo particolarmente importante la collaborazione con FiberCop, che ha investito in modo significativo sul territorio", ha commentato il Sindaco Carlo Bottani, aggiungendo "le attività sono già in corso e contiamo di conseguire a breve risultati importanti, a beneficio sia delle famiglie sia delle imprese".



"L’incontro pubblico promosso dall’Amministrazione comunale per presentare il progetto di estensione della fibra ultraveloce a Curtatone ha rappresentato un’importante occasione di confronto con il territorio. Nel corso dell’evento, i referenti di FiberCop hanno illustrato le attività in corso, gli interventi realizzati e le modalità di adesione alla campagna 'Fatti della stessa fibra'", ha dichiarato l’Assessore ai Lavori Pubblici Ecologia Ambiente Cinzia Cicola.



Grazie alla fibra ottica di FiberCop, Curtatone avrà una rete ultraveloce che consentirà di accelerare i processi di digitalizzazione di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, consentendo la fruizione di servizi innovativi, quali lo streaming in 4K/8K, lo smart working, la gestione smart delle abitazioni attraverso dispositivi per la domotica, la telemedicina e i servizi digitali come, ad esempio, la gestione del traffico, dell’illuminazione pubblica e il monitoraggio ambientale. Inoltre, la fibra ottica contribuirà ad aiutare l’ambiente grazie alla riduzione delle emissioni di CO2.



La predisposizione alla connessione sarà effettuata senza costi per i cittadini e per le imprese: un tecnico di FiberCop, previo appuntamento, installerà la borchia ottica all’interno dell’unità immobiliare, dopodiché l’utente potrà rivolgersi al proprio operatore telefonico per richiedere l’attivazione del servizio internet ultraveloce e iniziare a usufruire delle prestazioni della nuova rete.



I lavori, che nei mesi scorsi hanno già interessato le frazioni di Montanara e Buscoldo, coinvolgeranno progressivamente le aree previste dal piano di sviluppo della rete. Per la posa della fibra ottica sarà minimizzato l'impatto sull'ambiente, con l'utilizzo di infrastrutture già esistenti e tecniche innovative a basso impatto ambientale.

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