Maltempo, disagi alla rete nel centro Italia: Fibercop impegnata nei ripristini

(Teleborsa) - FiberCop è impegnata da ieri, con tutte le squadre tecniche disponibili, nelle attività di ripristino dei servizi di telecomunicazione nelle aree del Centro Italia colpite dall’ondata di maltempo che sta interessando la Penisola.



Numerosi guasti sono riconducibili alla mancanza di energia elettrica, mentre i forti temporali, gli allagamenti e le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato disservizi diffusi in diverse località. Le criticità si concentrano in particolare in Toscana, lungo la costa tirrenica, nei comuni di Viareggio e Forte dei Marmi, e nel territorio di Grosseto, dove la connettività nelle isole del Giglio e di Giannutri è stata ripristinata alle 23 di ieri.



Le attività di ripristino risultano più complesse nelle zone in cui la caduta dei pali e lo strappo dei cavi hanno danneggiato l’infrastruttura, come nelle aree rurali e nei comuni del territorio di Sinalunga.



Il maltempo ha causato danni anche nel Lazio, in Abruzzo e in Molise. Nel Lazio, le criticità hanno riguardato soprattutto l’area metropolitana di Roma, il litorale romano e le province di Frosinone e Viterbo. In Abruzzo sono state interessate sia la fascia costiera delle province di Pescara e Chieti sia le aree interne dell’Aquilano, della Maiella e della Valle Peligna. In Molise, invece, i disagi si sono concentrati lungo la costa di Termoli e nel Basso Molise, con difficoltà nei collegamenti e situazioni di isolamento in alcune zone montane dell’entroterra.



Fin dalle prime segnalazioni, i tecnici FiberCop operano senza sosta sul territorio per individuare e risolvere le criticità causate dagli eventi atmosferici. Gli interventi vengono condotti in stretto coordinamento con le autorità locali e gli enti impegnati nella gestione delle emergenze, con l’obiettivo di ripristinare i collegamenti nel più breve tempo possibile.



FiberCop continuerà a monitorare costantemente l’evoluzione della situazione e a impiegare tutte le risorse necessarie per ridurre l’impatto su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, assicurando il massimo impegno fino al completo ripristino dei servizi nelle aree interessate.

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