Francoforte: brillante l'andamento di Renk
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Renk, con una variazione percentuale del 2,02%.
Lo scenario su base settimanale di Renk rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 40,45 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 41,3. Il peggioramento di Renk è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,05.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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