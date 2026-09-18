IWB, Banca Akros: primi segnali di ripresa dell’export di vino italiano negli USA

(Teleborsa) - Banca Akros, nel report dedicato a Italian Wine Brands , evidenzia i primi segnali di recupero delle esportazioni di vino italiano verso gli Stati Uniti. I dati di luglio sembrano indicare la fine dei tagli ai prezzi adottati dai produttori e riflettono in larga parte il progressivo esaurimento delle scorte accumulate negli USA lo scorso anno, prima dell’introduzione dei dazi.



Gli Stati Uniti si confermano un mercato strategico per il comparto vinicolo italiano, avendo assorbito circa il 23% del valore complessivo delle esportazioni italiane nel primo semestre dell’anno. Tuttavia, Banca Akros sottolinea, richiamando le indicazioni di UIV, che è ancora prematuro parlare di un’inversione del trend.



I consumi negli USA restano infatti condizionati dall’inflazione e si stanno orientando verso categorie alternative, tra cui spumanti, cocktail ready-to-drink e hard tea. Restano inoltre i rischi legati all’indagine statunitense sulla sovraccapacità produttiva europea, che potrebbe portare all’introduzione di nuovi dazi.



Per Italian Wine Brands, una ripresa del mercato statunitense potrebbe fornire supporto alla crescita dei ricavi. Nel 2025, gli USA hanno rappresentato l’8,5% delle vendite della divisione Wholesale e il 14,2% di quelle della divisione Ho.Re.Ca.



Sul titolo, Banca Akros conferma il giudizio "buy" e il target price di 29 euro.

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