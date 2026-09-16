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Prezzi export USA (MoM) in agosto

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Prezzi export USA (MoM) in agosto
USA, Prezzi export in agosto su base mensile (MoM) +0,6%, in aumento rispetto al precedente -1,4% (la previsione era +0,5%).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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