Italian Wine Brands chiude il buyback e lancia un nuovo programma fino a 1,5 milioni di euro

(Teleborsa) - Italian Wine Brands ha comunicato la conclusione del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 4 maggio 2026, nell'ambito del quale, tra il 4 maggio e il 16 settembre, sono state acquistate complessivamente 60.000 azioni proprie, a un prezzo medio di 18,65 euro per azione, per un controvalore di 1.118.844,20 euro. Le operazioni sono state effettuate dall'intermediario incaricato CFO SIM.



Contestualmente, la società ha annunciato l'avvio di un nuovo programma di buyback, finalizzato principalmente a dotarsi di uno stock di azioni proprie da utilizzare come corrispettivo in eventuali operazioni straordinarie, comprese possibili aggregazioni nel settore. Le azioni potranno inoltre essere destinate ad altre finalità previste dalla legge, tra cui annullamento, piani di incentivazione e fidelizzazione o successiva alienazione.



Il nuovo programma riguarda un massimo di 60.000 azioni, per un controvalore complessivo fino a 1,5 milioni di euro, e dovrà essere completato entro il 15 febbraio 2027. CFO SIM continuerà a operare come intermediario incaricato.



Intanto, a Piazza Affari, IWB fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente, attestandosi a 17,34 euro, con un calo dello 0,69%.





Condividi

```