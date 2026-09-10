STM: Citi e Banca Akros confermano "buy"
(Teleborsa) - Le principali case d’affari confermano un’impostazione positiva sul titolo STMicroelectronics. Citi mantiene la raccomandazione Buy con un target price di 65,00 euro, mentre Banca Akros conferma la stessa valutazione "Buy" con un obiettivo di prezzo pari a 70,00 euro.
Le indicazioni evidenziano una view favorevole sul titolo e rafforzano il quadro delle valutazioni degli analisti su STM.
Intanto a Piazza Affari viaggia in calo il titolo STMicroelectronics con una flessione dell'1,67% in linea con la debolezza mostrata dall'intero listino milanese.
Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario attuale dell'azienda italo-francese di semiconduttori mostra un allentamento della trendline al test del supporto 43,34 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 44,62. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 42,91.
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