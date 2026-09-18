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Londra: Airtel Africa scende verso 3,331 sterline

Migliori e peggiori, In breve
Londra: Airtel Africa scende verso 3,331 sterline
Ribasso scomposto per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, che esibisce una perdita secca del 4,60% sui valori precedenti.
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