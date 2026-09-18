Londra: andamento negativo per M&G

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società di risparmio e investimenti , con una flessione dell'1,99%.



Lo scenario su base settimanale di M&G rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro di medio periodo di M&G ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 3,406 sterline. Primo supporto individuato a 3,307. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 3,505.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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