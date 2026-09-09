Milano 14:56
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Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
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Londra 14:56
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Francoforte 14:56
25.638 -1,42%

Londra: andamento negativo per Lion Finance

Migliori e peggiori, In breve
Londra: andamento negativo per Lion Finance
Si muove verso il basso Lion Finance, con una flessione del 2,77%.
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