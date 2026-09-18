Orientamento rialzista per Marvell Technology

(Teleborsa) - Chiusura del 17 settembre

Prepotente rialzo per il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione , parte del Nasdaq 100 , che archivia la sessione con una salita bruciante del 4,81% sui valori precedenti.





Operatività odierna:

Il quadro tecnico di Marvell Technology suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 240,8 USD, con stop loss stimato in area 231,1 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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