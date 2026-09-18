Milano 14:10
51.607 -1,49%
Nasdaq 17-set
29.447 0,00%
Dow Jones 17-set
51.778 +0,61%
Londra 14:10
10.694 -1,13%
Francoforte 14:10
25.421 -1,15%

Parigi: performance negativa per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: performance negativa per Stellantis
Ribasso composto e controllato per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione del 2,26% sui valori precedenti.
Condividi
```