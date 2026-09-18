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Piazza Affari: in perdita il FTSE Italia All-Share Financials
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, che continua la giornata a 46.728,93 punti, in forte calo dell'1,97%.
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