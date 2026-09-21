Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
51.864 -0,36%
Londra 17:35
10.708 -0,29%
Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 20/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cambio Euro / CHF, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 0,9457. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 0,9429. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 0,9419.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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