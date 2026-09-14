Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 settembre
Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,01%.
L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9492 e primo supporto individuato a 0,9436. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9548.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)