Milano 11-set
52.512 0,00%
Nasdaq 11-set
29.368 +0,91%
Dow Jones 11-set
52.573 +0,98%
Londra 11-set
10.650 0,00%
Francoforte 11-set
25.569 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 13/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 settembre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un controllato +0,01%.

L'esame di breve periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 0,9492 e primo supporto individuato a 0,9436. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 0,9548.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```