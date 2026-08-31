Analisi Tecnica: EUR/CHF del 30/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 agosto
Modesto recupero sui valori precedenti per il cambio Euro / CHF, che conclude in progresso dello 0,21%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9388, mentre il primo supporto è stimato a 0,9365. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9411.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)