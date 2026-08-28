Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / CHF, che in chiusura evidenzia un timido -0,14%.
Lo status tecnico dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 0,9383, mentre il primo supporto è stimato a 0,9353. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 0,9413.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)