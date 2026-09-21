Eurosistema lancia oggi Pontes. BCE investe parte dei propri fondi in titoli tokenizzati

(Teleborsa) - L’Eurosistema ha lanciato oggi Pontes, una soluzione che consente di regolare in moneta di banca centrale le operazioni all’ingrosso (wholesale) su attività tokenizzate. Pontes è la prima iniziativa del programma strategico dell’Eurosistema volto ad adeguare la moneta di banca centrale a un futuro tokenizzato e a sostenere lo sviluppo di questo ecosistema finanziario in rapida evoluzione.



"L’Eurosistema lavora per rendere il mercato finanziario europeo più integrato, innovativo e resiliente nell’era digitale", ha dichiarato Christine Lagarde, Presidente della BCE. "Continueremo a progredire in stretta collaborazione con il mercato".



La tokenizzazione è il processo di emissione o rappresentazione di attività sotto forma di "token" digitali, solitamente registrati su reti basate sulla tecnologia di registro distribuito (distributed ledger technology, DLT). Per i mercati finanziari all’ingrosso, questa tecnologia ha il potenziale di rendere le transazioni più rapide ed efficienti, accorpando diverse fasi del ciclo di vita di un’attività – dall’emissione e negoziazione fino al regolamento, alla custodia e alla gestione – e consentendo l’automazione e lo sviluppo di soluzioni innovative.



Inizialmente Pontes offrirà una serie di servizi essenziali, che saranno ampliati nel tempo in linea con le esigenze del mercato e gli sviluppi tecnologici. Funzionalità avanzate e orari operativi più estesi saranno introdotti gradualmente, con una piena implementazione prevista entro il 2028.



"Pontes conferisce stabilità e fiducia – caratteristiche proprie della moneta di banca centrale – all’ecosistema europeo della finanza tokenizzata", ha affermato Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE. "Offrirà un vantaggio importante per favorirne la crescita su larga scala".



Il mercato sta già mostrando un notevole interesse per Pontes. Un primo gruppo di partecipanti al mercato e operatori DLT ha completato la procedura di adesione ed è pronto a iniziare a utilizzare Pontes immediatamente; altri partecipanti si sono impegnati a connettersi alla piattaforma nei prossimi mesi.



Inoltre, la BCE ha comunicato di avere avviato i lavori preparatori per investire una piccola quota dei propri fondi in titoli tokenizzati. Ciò consentirà alla BCE di "acquisire esperienza pratica in qualità di investitore e di sviluppare competenze istituzionali" sull'uso della DLT nei mercati finanziari. Il portafoglio di fondi propri, viene specificato da Francoforte, è un portafoglio non legato alla politica monetaria che genera entrate per la BCE, contribuendo a coprire le spese operative, ad eccezione di quelle connesse allo svolgimento delle funzioni di vigilanza.



Questa iniziativa sosterrà inoltre la strategia dell'Eurosistema volta ad adeguare la moneta di banca centrale all'era digitale. Elementi chiave di tale strategia sono Pontes – la soluzione dell'Eurosistema per il regolamento di attività tokenizzate in moneta di banca centrale, lanciata oggi – e Appia, che definirà un modello per un ecosistema finanziario tokenizzato in Europa.



Gli investimenti iniziali riguarderanno titoli denominati in euro emessi da amministrazioni centrali e regionali, agenzie e istituzioni sovranazionali europee dell'area dell'euro. Una volta completati i lavori preparatori, il Comitato esecutivo della BCE definirà i dettagli operativi e le tempistiche degli investimenti, tenendo conto dell'evoluzione delle emissioni tokenizzate e del più ampio ecosistema finanziario tokenizzato in Europa.

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