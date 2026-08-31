Stellantis, Arnaud Belloni nominato CEO di FIAT, Abarth e Lancia

(Teleborsa) - Stellantis , colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato la nomina di Arnaud Belloni a CEO dei marchi FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer (CMO) per l'Europa, riportando a Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer per l'Enlarged Europe. Olivier Francois supporterà Belloni fino a metà ottobre, per garantire una transizione ordinata e continuerà a supportare Stellantis in qualità di advisor strategico.



Belloni torna in Stellantis, dove aveva già trascorso 16 anni guidando la strategia di marketing dei marchi italiani e francesi dell'azienda. Tra i vari ruoli ricoperti, direttore marketing di FIAT e Lancia per la Francia, managing director di Lancia per la Francia e Vice President Marketing per la regione Asia Pacifico. Dal 2015 al 2020, Belloni è stato Global Chief Marketing Officer per Comunicazione e Sport di Citroen.



Belloni rientra in Stellantis da Renault , dove dal novembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Global Chief Marketing Officer e, dal maggio 2023, quello di Chief Branding Officer per tutti i marchi del gruppo.



"Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto ad Arnaud in Stellantis - ha dichiarato Cappellano - La sua visione internazionale, la leadership creativa e la profonda conoscenza dei nostri marchi saranno determinanti per rafforzare le attività di marketing in Europa e accompagnare FIAT, Abarth e Lancia nella loro prossima fase di sviluppo".

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