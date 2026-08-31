Stellantis, Arnaud Belloni nominato CEO di FIAT, Abarth e Lancia
(Teleborsa) - Stellantis, colosso italo-francese dell'automotive, ha annunciato la nomina di Arnaud Belloni a CEO dei marchi FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer (CMO) per l'Europa, riportando a Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer per l'Enlarged Europe. Olivier Francois supporterà Belloni fino a metà ottobre, per garantire una transizione ordinata e continuerà a supportare Stellantis in qualità di advisor strategico.
Belloni torna in Stellantis, dove aveva già trascorso 16 anni guidando la strategia di marketing dei marchi italiani e francesi dell'azienda. Tra i vari ruoli ricoperti, direttore marketing di FIAT e Lancia per la Francia, managing director di Lancia per la Francia e Vice President Marketing per la regione Asia Pacifico. Dal 2015 al 2020, Belloni è stato Global Chief Marketing Officer per Comunicazione e Sport di Citroen.
Belloni rientra in Stellantis da Renault, dove dal novembre 2020 ha ricoperto il ruolo di Global Chief Marketing Officer e, dal maggio 2023, quello di Chief Branding Officer per tutti i marchi del gruppo.
"Siamo lieti di dare nuovamente il benvenuto ad Arnaud in Stellantis - ha dichiarato Cappellano - La sua visione internazionale, la leadership creativa e la profonda conoscenza dei nostri marchi saranno determinanti per rafforzare le attività di marketing in Europa e accompagnare FIAT, Abarth e Lancia nella loro prossima fase di sviluppo".
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