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UniCredit, rumors: punta a espansione dell'offerta digital in custody e brokerage

Banche, Finanza
UniCredit, rumors: punta a espansione dell'offerta digital in custody e brokerage
(Teleborsa) - UniCredit sta valutando di ampliare la propria offerta di asset digitali, inclusi piani preliminari per sviluppare capacità di digital in custody e brokerage. Lo scrive Bloomberg citando fonti a conoscenza dei piani.

La banca è in fase di selezione di un fornitore tecnologico che le consenta di realizzare l'infrastruttura necessaria per detenere asset digitali e agevolarne la compravendita. Tra le aree oggetto di valutazione ci sono lo sviluppo di prodotti di investimento e titoli a reddito fisso tokenizzati, l'utilizzo di stablecoin da parte dei clienti e la possibilità per questi ultimi di ottenere un'esposizione alle criptovalute, secondo quanto riferito dalle fonti.
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