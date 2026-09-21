Firmus Grid, obiettivo 5 miliardi di dollari per la storica IPO in Australia

(Teleborsa) - L'operatore di data center Firmus Grid punta a raccogliere almeno 5 miliardi di dollari tramite un'offerta pubblica iniziale (IPO), secondo quanto visionato da Bloomberg, dando il via a una delle più grandi quotazioni mai realizzate in Australia.



L'operazione prevede un'opzione di overallotment fino al 10% dell'offerta base. La società mira a debuttare sull'Australian Securities Exchange (ASX) il 26 ottobre, con il bookbuilding che si svolgerà dal 6 al 7 ottobre e l'offerta al pubblico retail dal 12 al 19 ottobre.



L'IPO di Firmus si preannuncia come una delle più grandi di sempre in Australia, paragonabile all'offerta di Medibank Pvt del 2014, che raccolse poco meno di 5 miliardi di dollari. Si tratterebbe di una spinta significativa per il mercato primario del Paese, dove quest'anno i proventi delle quotazioni hanno superato di poco il miliardo di dollari, dopo aver oltrepassato i 2 miliardi in ciascuno dei due anni precedenti.



L'operatore di data center ha siglato diversi accordi importanti con clienti di alto profilo desiderosi di sfruttare la domanda legata all'intelligenza artificiale. Ad agosto ha ottenuto impegni di investimento per 2 miliardi di dollari da parte di soggetti quali Jane Street, Blackstone e Nvidia , e ad aprile ha raccolto 505 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da Coatue Management LLC.



Il crescente interesse per le infrastrutture digitali ha trainato l'attività dei mercati dei capitali, sia in Australia che a livello globale, con gli investitori attendono le IPO di OpenAI e Anthropic PBC previste per quest'anno.



(Foto: di Markus Winkler su unsplash.com)

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