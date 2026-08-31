Shein, prezzo IPO a Hong Kong fissato a 48,56 HKD sotto il prezzo massimo

(Teleborsa) - Il rivenditore online di fast fashion Shein
lunedì ha fissato il prezzo
della sua offerta pubblica iniziale a Hong Kong
al punto medio della fascia di prezzo prevista, raccogliendo 13,60 miliardi di dollari di Hong Kong (1,74 miliardi di dollari USA) dalla vendita delle azioni.
Il retailer ha offerto 280 milioni di azioni per la quotazione a 48,56 dollari di Hong Kong per azione
, al di sotto del prezzo massimo
di offerta di 49,50 dollari di Hong Kong per azione annunciato la scorsa settimana.