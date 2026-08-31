Milano 17:35
52.613 -0,01%
Nasdaq 18:43
29.365 -0,23%
Dow Jones 18:43
53.208 -0,66%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 17:35
26.258 -1,17%

Shein, prezzo IPO a Hong Kong fissato a 48,56 HKD sotto il prezzo massimo

Raccogle 1,74 miliardi USD

Finanza
Shein, prezzo IPO a Hong Kong fissato a 48,56 HKD sotto il prezzo massimo
(Teleborsa) - Il rivenditore online di fast fashion Shein lunedì ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a Hong Kong al punto medio della fascia di prezzo prevista, raccogliendo 13,60 miliardi di dollari di Hong Kong (1,74 miliardi di dollari USA) dalla vendita delle azioni.

Il retailer ha offerto 280 milioni di azioni per la quotazione a 48,56 dollari di Hong Kong per azione, al di sotto del prezzo massimo di offerta di 49,50 dollari di Hong Kong per azione annunciato la scorsa settimana.
Condividi
```