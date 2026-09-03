Nvidia ufficializza acquisizione di Hugging Face per 13 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Facendo seguito ai rumour circolati nei giorni scorsi
, Nvidia
ha ufficializzato di ave raggiunto un accordo per acquisire la startup di intelligenza artificiale Hugging Face
per circa 13 miliardi di dollari
.
Il prezzo include un programma di fidelizzazione
basato su azioni fino a 1 miliardo di dollari per i dipendenti di Hugging Face che entrano a far parte del colosso attivo nel settore dei semiconduttori.
Più di 18 milioni di sviluppatori
, ricercatori e creatori - si legge sul blog di Nvidia - utilizzano Hugging Face per condividere oltre 3 milioni di modelli, 500.000 set di dati e 1 milione di applicazioni. Oltre 200.000 aziende utilizzano la piattaforma
per scoprire, valutare, personalizzare e implementare l'intelligenza artificiale.
Hugging Face rimarrà una piattaforma aperta
per l'intero ecosistema dell'IA. Gli sviluppatori sceglieranno i modelli, i framework, i servizi cloud e di inferenza e le piattaforme di calcolo che preferiscono. Non sarà necessario utilizzare le risorse di calcolo di NVIDIA
per sviluppare o implementare soluzioni tramite Hugging Face.