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Nvidia ufficializza acquisizione di Hugging Face per 13 miliardi di dollari

Finanza, Scienza e tecnologia
Nvidia ufficializza acquisizione di Hugging Face per 13 miliardi di dollari
(Teleborsa) - Facendo seguito ai rumour circolati nei giorni scorsi, Nvidia ha ufficializzato di ave raggiunto un accordo per acquisire la startup di intelligenza artificiale Hugging Face per circa 13 miliardi di dollari.

Il prezzo include un programma di fidelizzazione basato su azioni fino a 1 miliardo di dollari per i dipendenti di Hugging Face che entrano a far parte del colosso attivo nel settore dei semiconduttori.

Più di 18 milioni di sviluppatori, ricercatori e creatori - si legge sul blog di Nvidia - utilizzano Hugging Face per condividere oltre 3 milioni di modelli, 500.000 set di dati e 1 milione di applicazioni. Oltre 200.000 aziende utilizzano la piattaforma per scoprire, valutare, personalizzare e implementare l'intelligenza artificiale.

Hugging Face rimarrà una piattaforma aperta per l'intero ecosistema dell'IA. Gli sviluppatori sceglieranno i modelli, i framework, i servizi cloud e di inferenza e le piattaforme di calcolo che preferiscono. Non sarà necessario utilizzare le risorse di calcolo di NVIDIA per sviluppare o implementare soluzioni tramite Hugging Face.
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