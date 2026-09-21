Francoforte: andamento sostenuto per Siemens
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la compagnia elettronica tedesca, che tratta in utile del 2,63% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con il DAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Siemens rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le tendenza di medio periodo della società tech si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 272,2 Euro. Supporto stimato a 269,2. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 275,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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