Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hella Gmbh

(Teleborsa) - Avanza Hella Gmbh , che guadagna bene, con una variazione del 2,46%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hella Gmbh evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Hella Gmbh rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Hella Gmbh evidenzia un declino dei corsi verso area 69,67 Euro con prima area di resistenza vista a 71,37. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 68,53.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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