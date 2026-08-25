Francoforte: andamento sostenuto per Hella Gmbh
(Teleborsa) - Avanza Hella Gmbh, che guadagna bene, con una variazione del 2,30%.
La tendenza ad una settimana di Hella Gmbh è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Hella Gmbh, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 70,03 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 71,63. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 68,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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