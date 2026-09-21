JPMorgan e fondo sovrano del Qatar siglano partnership da 20 miliardi di dollari

(Teleborsa) - A pochi mesi dalla firma di un accordo analogo con Goldman Sachs , Qatar Investment Authority (QIA), il fondo sovrano del Qatar, ha siglato con JPMorgan un Memorandum d'Intesa (MoU) per stabilire una partnership strategica da 20 miliardi di dollari, sfruttando le competenze su mercati pubblici e privati ??sia nell'ambito azionario che in quello del credito.



La partnership strategica comprenderà due aree di collaborazione iniziali: un mandato da 15 miliardi di dollari su mercati azionari quotati, volto a sostenere gli obiettivi di investimento a lungo termine di QIA, e un'iniziativa di investimento da 5 miliardi di dollari sui mercati privati, focalizzata sul sostegno ad aziende consolidate del segmento middle-market negli Stati Uniti.



Nell'ambito del mandato azionario pubblico, JPMorgan gestirà portafogli azionari globali personalizzati per QIA, avvalendosi delle competenze di punta della società nella gestione azionaria attiva, della sua piattaforma di investimento globale e delle sue vaste risorse di ricerca. Attraverso la strategia di investimento privato, QIA e JPM forniranno finanziamenti senior ad aziende statunitensi del segmento middle-market operanti in diversi settori, con particolare attenzione a industria, servizi, sanità e tecnologia.



La collaborazione, si legge nella nota diffusa dal fondo del Paese arabo, è concepita come un "accordo reciprocamente vantaggioso che unisce la prospettiva istituzionale a lungo termine di QIA all'esperienza di investimento di JPMAM, leader a livello mondiale. Questa partnership strategica svolgerà un ruolo importante nel posizionare entrambe le organizzazioni in modo da cogliere le opportunità di investimento globali e generare valore sostenibile a lungo termine".



L'operazione segue l'accordo siglato a gennaio da QIA per destinare fino a 25 miliardi di dollari alla divisione di gestione patrimoniale di Goldman Sachs .

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