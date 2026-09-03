Usa, a luglio il deficit commerciale sale a 88,6 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Negli Stati Uniti è aumentato il disavanzo della bilancia commerciale dei beni e servizi, attestatosi, a luglio, a 88,6 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 71,2 miliardi di giugno (rivisto da -73,3 miliardi).



Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con il deficit di 89,4 miliardi stimati dagli analisti.



Le esportazioni sono calate a 310,7 miliardi mentre le importazioni sono aumentate a 399,3 miliardi di dollari.



(Foto: Nik Shuliahin on Unsplash )

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