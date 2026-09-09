Jefferies punta a capacità di 4 miliardi di dollari per strategia di direct lending in Europa

(Teleborsa) - Jefferies Credit Partners (JCP), gestore leader nel settore del credito privato e divisione di asset management di Jefferies , ha annunciato una capacità di erogazione di circa 4 miliardi di dollari per la propria strategia istituzionale di direct lending in Europa. Il fondo principale legato a questa strategia vede la partecipazione chiave di Allianz Global Investors, oltre agli investimenti della South Carolina Retirement System Investment Commission e di altri investitori istituzionali; al momento del closing, il fondo dispone già di una dotazione iniziale significativa grazie all'acquisizione di un portafoglio diversificato di investimenti in credito privato europeo, originati di recente.



Il closing del fondo accelera la crescita della piattaforma europea di direct lending di JCP, lanciata alla fine del 2024 e attiva sin dall'inizio nell'impiego di capitale proprio. JCP sta definendo gli accordi per due ulteriori partnership, il cui perfezionamento è previsto nel corso del 2026. Considerando il closing del fondo, le partnership in fase di definizione e l'accesso al capitale proprio, JCP stima che nel breve termine sarà disponibile una capacità di erogazione di quasi 4 miliardi di dollari per la strategia europea.



"L'Europa rimane un mercato interessante e con ampi margini di crescita per il credito privato; riteniamo di disporre di un punto di accesso privilegiato e distintivo alla comunità europea degli sponsor finanziari grazie alle relazioni di Jefferies, il che ci ha permesso di espandere significativamente la nostra piattaforma europea in un arco di tempo ridotto", ha affermato James Pearce, Head of European Direct Lending presso Jefferies Credit Partners.



La struttura perpetual del fondo è concepita per offrire agli investitori istituzionali un accesso scalabile a un portafoglio diversificato di investimenti in private credit di tipo senior secured - sostenuti da sponsor - in Europa e nel Regno Unito. Il fondo si concentrerà principalmente su operazioni nel segmento middle market e upper middle market.

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