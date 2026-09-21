Madrid: brillante l'andamento di Fluidra
(Teleborsa) - Scambia in profit la società che produce attrezzature per piscine, che lievita del 2,04%.
Il movimento di Fluidra, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Fluidra, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 17,81 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 18,16 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 17,57.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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