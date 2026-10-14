Milano 17:30
49.804 -0,51%
Nasdaq 17:31
30.174 -1,29%
Dow Jones 17:31
51.640 -0,06%
Londra 17:29
10.730 +0,75%
Francoforte 17:30
25.322 +0,25%

Madrid: brillante l'andamento di Fluidra

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: brillante l'andamento di Fluidra
Avanza la società che produce attrezzature per piscine, che guadagna bene, con una variazione del 2,57%.
Condividi
```