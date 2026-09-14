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OPA Iveco, adesioni restano poco mosse allo 0,07%

Finanza
OPA Iveco, adesioni restano poco mosse allo 0,07%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie Iveco, risulta che oggi 14 settembre sono state presentate 33.167 richieste.

Pertanto, complessivamente le richieste di adesione raggiungono quota 208.092, pari allo 0,07% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPA è iniziata il 7 settembre e si concluderà il 26 ottobre 2026.

Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Iveco acquistate sul mercato nei giorni 23 e 26 ottobre 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
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