Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3354. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3394 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3336.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)