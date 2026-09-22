Milano 17:35
52.096 -0,53%
Nasdaq 22:00
30.732 +0,82%
Dow Jones 22:04
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
25.579 +0,02%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 21/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il CABLE, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 1,3354. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 1,3394 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 1,3336.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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