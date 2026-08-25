Analisi Tecnica: GBP/USD del 24/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 agosto
Seduta trascurata per il CABLE, che archivia la giornata con un controllato -0,01%.
Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3643 con primo supporto visto a 1,3628. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3621.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)