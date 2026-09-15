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Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un timido -0,2%.

Analizzando lo scenario del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,349. Prima resistenza a 1,3519. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,3481.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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