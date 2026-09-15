Analisi Tecnica: GBP/USD del 14/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 settembre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un timido -0,2%.
Analizzando lo scenario del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 1,349. Prima resistenza a 1,3519. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 1,3481.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)