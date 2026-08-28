Milano 9:12
52.758 +0,94%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 9:12
10.824 +0,29%
26.503 +0,52%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: GBP/USD del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Sostanziale invarianza per il CABLE, che archivia la seduta con un 0%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 1,363. Primo supporto visto a 1,3578. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 1,356.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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