Francoforte: andamento sostenuto per Stroeer
(Teleborsa) - Avanza Stroeer, che guadagna bene, con una variazione del 2,16%.
Lo scenario su base settimanale di Stroeer rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il quadro di medio periodo di Stroeer ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 38,22 Euro. Primo supporto individuato a 37,28. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 39,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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