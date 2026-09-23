Orientamento rialzista per Stroeer
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Prepotente rialzo per Stroeer, parte del MDAX, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,51% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
A livello operativo, Stroeer è da comprare ai prezzi attuali pari a 37,62 Euro con stop loss individuato a quota 34,98 Euro. Ciò alimenta la possibilità per gli investitori di trarne profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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