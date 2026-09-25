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Francoforte: andamento negativo per Lanxess

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per Lanxess
Seduta in ribasso per la compagnia chimica tedesca, che mostra un decremento del 2,91%.
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