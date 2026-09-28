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Francoforte: performance negativa per Nordex

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Nordex
Ribasso per il produttore di turbine eoliche, che presenta una flessione del 3,37%.
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